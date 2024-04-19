"На данный момент у меня нет контактов с "Локомотивом", это было в другое трансферное окно, но могу сказать, что к моему клиенту есть интерес из России", - цитирует Ангелви "Евро-Футбол".
В текущем сезоне Крассо провел за "Црвену Звезду" 29 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 5,5 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий может перейти в московский "Локомотив".
Агент Крассо: к моему клиенту есть интерес из России
Футбольный агент Стефан Ангелви, представляющий интересы форварда "Црвены Звезды" Жана-Филиппа Крассо, рассказал об интересе к своему клиенту из России.
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