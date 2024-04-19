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Деменко: побеждая, "Краснодар" подстегивает "Зенит", придает им лишнюю мотивацию

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Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: Global Look Press
"Я не согласен с тем, что у "Краснодара" менее сложный график матчей. Фактически, игры с командами из нижней части таблицы окажутся гораздо более трудными, чем с теми, что выше. Несмотря на расписание, борьба продолжается. Побеждая, "Краснодар" подстегивает "Зенит", придавая им лишнюю мотивацию, что не дает расслабиться", - цитирует Деменко "СЭ".

Сегодня, 19-го апреля, "Краснодар" одержал сухую победу над воронежским "Факелом" в 25-м туре РПЛ со счетом 2:0. После 24-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко, но у подопечных Сергея Семака есть одна игра в запасе. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "сине-бело-голубых" на девять очков. Напомним, что 14-го марта было объявлено об отставке Владимира Ивича, а на его место назначили Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. "Быки" вылетели из Кубка России, уступив в Пути регионов подмосковным "Химкам" со счетом 0:2.

Максим Деменко Краснодар Зенит
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