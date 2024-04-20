– Считаю, что чемпионская гонка в РПЛ закончена. Несомненно, — приводит слова Павлюченко “Чемпионат”.
В настоящее время на первом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу пребывает петербургский “Зенит”. Сине-бело-голубые за 23 тура РПЛ записали в собственный актив 47 очков. На второй позиции располагается “Краснодар”, в активе которого 46 баллов. При этом южане провели на одну игру больше, чем “Зенит”.
Павлюченко: чемпионская гонка в РПЛ закончена
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что чемпионская гонка в РПЛ закончена.
Фото: ФК "Зенит"