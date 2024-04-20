"Какое настроение перед матчем? Посмотрим", - кратко ответил Малышев на вопрос журналиста.
Матч "Спартака и "Ростова" пройдет 21 апреля на домашнем стадионе ростовчан "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. "Красно-белые" занимают 7-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 35-ю очками в активе. "Ростов" идет на 8-м месте и отстает от москвичей всего на один балл.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Спартака" Малышев – об игре с "Ростовом": какое настроение перед матчем? Посмотрим
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев поделился ожиданиями перед матчем с "Ростовом" в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"