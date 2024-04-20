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Павлюченко: чемпионская гонка в РПЛ закончена

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Бывший игрок "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Спартак"
"Считаю, что чемпионская гонка в РПЛ закончена. Несомненно!" – сказал Павлюченко.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает "Зенит" с 47-ю очками, на второй позиции расположился "Краснодар" с 46-ю очками, но у петербуржцев есть одна игра в запасе. В начавшемся 25-м туре "быки" обыграли воронежский "Факел" со счетом 2:0, коллектив из Санкт-Петербурга на домашнем стадионе сыграет с "Оренбургом" 21 апреля. На третьей позиции в таблице идет московское "Динамо" с 37-ю очками, на четвертом и пятом местах - ЦСКА и "Локомотив", у которых по 36 баллов.

Источник: "Чемпионат"

Роман Павлюченко
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