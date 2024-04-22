"Индивидуальная ошибка. И заключалась она не в том, что вратарь не вынес мяч и не забрал его перед пенальти. Он не сказал, что травма не позволяет играть так как нужно. Но это от большого желания. С одной стороны это хорошо, а с другой нет. Было видно после второго гола, что с ним не всё в порядке. Начали готовить замену. Это было совместное решение", - поделился Карпин.
Московский "Спартак" разгромил "Ростов" на его поле со счетом 5:1. Защитник "красно-белых" Даниил Хлусевич открыл счет в начале матча. Форвард "южан" Егор Голенков сравнял счет в первом тайме. После перерыва вингер "Спартака" Хесус Медина забил дважды (один - с пенальти).
Еще по голу на свой счет записали опорник Кристофер Мартинс и вингер Тео Бонгонда. Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков совершил ряд ошибок и был заменен на 59-й минуте. Он уступил место на поле Никите Медведеву.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин - об ошибке Песьякова со "Спартаком": он не сказал, что травма не позволяет ему играть
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" в 25-м туре РПЛ.
Фото: "Ростов"