- Арбитр VAR Виталий Мешков правильно позвал к монитору Владислава Безбородова. Не назначить пенальти — очевидная ошибка, защитник "Оренбурга" сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему арбитр не назначил пенальти.
Вчера, 21 апреля состоялась встреча 25-го тура российской Премьер-лиги, в которой "Зенит" принимал на своем поле "Оренбург". Матч проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Напомним, во втором тайме после удара вингера "сине-бело-голубых" Густаво Мантуана мяч попал в руку защитника гостей Даниле Прохину. Главный арбитр матча Владислав Безбородов после просмотра VAR, оставил свое первоначальное решение в силе, и 11?метровый в ворота оренбуржцев не был назначен.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-арбитр Лапочкин: необъяснимо, почему Безбородов не назначил пенальти в ворота "Оренбурга"
Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин считает, что главный арбитр матча 25?го тура РПЛ "Зенит" - "Оренбург" Владислав Безбородов допустил ошибку.
Фото: РИА Новости