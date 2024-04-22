"Мы настраивались на победу, она нужна в каждом матче, отступать нам некуда, тем более, после той игры с "Балтикой", которую даже неудачной язык не поворачивается назвать. Конечно, перед ЦСКА команду настраивали, настраивал главный тренер, верили в игроков. Чисто психологически поражение, то место, которые мы занимаем, давило. Мы рады, что команда отреагировала", - заявил Айдамиров.
"Ахмат" одержал волевую победу над ЦСКА в Москве в рамках 25-го тура чемпионата России. С 19-й минуты грозненцы играли с численным преимуществом. Красную карточку получил бразильский защитник "армейцев" Виллиан Роша. На 63-й минуте хозяева вышли вперед после реализованного Федором Чаловым удара с пенальти.
В последние минуты игры форвард Мохаммед Конате и вингер Бернард Бериша забили два мяча и принесли "Ахмату" победу. Напомним, в 24-м туре клуб из столицы Чечни уступил на своем поле калининградской "Балтике" (1:7). В турнирной таблице "Ахмат" занимает 15-е место. В активе команды 23 очка в 24-х матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Вице-президент "Ахмата" Айдамиров - о победе над ЦСКА: отступать нам некуда, особенно после игры с "Балтикой"
Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал победу грозненцев над ЦСКА в 25-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА