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Экс-президент "Спартака" Федун: зачем Промеса повезли в ОАЭ? Это больше чем глупость

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Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал потерю лучшего бомбардира клуба Квинси Промеса во время зимнего тренировочного сбора.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать", - заявил Федун.

Напомним, Квинси Промес, который является лучшим бомбардиром "Спартака" в текущем сезоне, не участвует в матчах команды в весенней части сезона. Футболист был задержан в аэропорту Дубая при попытке вылететь в Москву. В Эмираты Промес отправлялся вместе со "Спартаком" для участия в товарищеских матчах перед стартом весенней части сезона.

Сейчас Промес находится под стражей в ожидании экстрадиции в Нидерланды. На родине футболиста обвиняют в контрабанде крупной партии наркотиков, а также в нападении с ножом на родственника. Суммарно ему грозит 7.5 лет тюрьмы.

Источник: "СЭ"

Леонид Федун Спартак Квинси Промес
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