"Мы видим по результату, что "Зенит" идёт к очередному чемпионству, и у команды есть мотивация. Ротация происходит, приезжают игроки, которые не становились чемпионами четыре-пять раз подряд. Летом те же Вендел и Клаудиньо могут уехать, а на их место могут купить новых игроков. Это даёт "Зениту" встряску. Мы должны признать, что в этом году "сине-бело-голубые" не так хороши, но даже в такой ситуации остальные клубы не могут составить конкуренцию", - сказал Кобелев.
"Зенит" после 24 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. Ближайший преследователь "Краснодар" занимает вторую строчку с 46-ю набранными очками, в очном поединке между двумя лидерами победу одержали петербуржцы и оторвались от "быков" на четыре балла. В последних четырех матчах подопечные забили пять голов, одержав победу над "Краснодаром" (1:2), "Балтикой" (1:0), "Оренбургом" (1:0) и сыграв в ничью с "Крыльями Советов" (1:1).
Источник: Metaratings
Кобелев: в этом году "Зенит" не так хорош, но остальные клубы не могут составить конкуренцию
Бывший игрок "Зенита" Андрей Кобелев высказался об игре "сине-бело-голубых" после минимальной победы над "Оренбургом" (1:0) в 25-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"