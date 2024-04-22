"Слушайте, Карпин - главный тренер "Ростова"! И обсуждать здесь вообще нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает. Тем более у него и так голова закипает, так как он еще и сборную тренирует", - заявил Титов в интервью "СЭ".
Московский "Спартак" разгромил "Ростов" Валерия Карпина в выездном матче в рамках 25-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "красно-белых". Напомним, руководство московского клуба объявило об отставке испанского главного тренера Гильермо Абаскаля 14-го апреля после поражения от "Сочи" в матче 24-го тура чемпионата России. Место Гильермо Абаскаля на правах "исполняющего обязанности" занял босниец Владимир Слишкович.
В случае, если руководство "Спартака" примет решение не предлагать Слишковичу полноценный контракт, клуб займется поиском нового главного тренера. Одним из кандидатов на этот пост, по версии СМИ, является наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин.
Экс-капитан "Спартака" Титов: Карпин? Оставьте его в покое. Он - тренер "Ростова"
Экс-футболист "Спартака" Егор Титов прокомментировал слухи об интересе "красно-белых" к наставнику "Ростова" Валерию Карпину.
Фото: РИА Новости