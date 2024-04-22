"Обрадовался ли я увольнению Абаскаля из "Спартака"? Нет-нет. Абаскаль - очень хороший тренер, у него отличная карьера. Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего", - цитирует Беришу "РБ Спорт".
14-го апреля московский "Спартак" объявил об увольнении с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Последним матчем во главе "красно-белых" для испанского специалиста стал матч 24-го тура РПЛ против "Сочи". Москвичи уступили последней команде чемпионата с минимальным счетом 0:1.
В матче 17-го тура чемпионата России 3-го декабря прошлого года "Ахмат" принимал дома "Спартак". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. После второго гола грозненцев Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами в сторону технической зоны "Спартака". Гильермо Абаскаль в ответ на провокацию оттолкнул поднявшегося футболиста, за что был удален и получил дисквалификацию.
Источник: "РБ Спорт"
Вингер "Ахмата" Бериша: Абаскаль - очень хороший тренер, у него отличная карьера
Футболист "Ахмата" Бернард Бериша прокомментировал увольнение из "Спартака" испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Спартака"