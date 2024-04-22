- Не знаю, какие там бывают трактовки. Я видел, что мяч попадает игроку за спину и в руку. Интересно, конечно, было бы узнать трактовку. Я, если честно, уже хотел пойти к 11-метровой отметке, готов был бить пенальти. И даже на этом уже стал сосредоточиваться. Но не назначили, из-за чего, конечно, расстроен, - передаёт слова Мостового Matchtv.ru.
Во втором тайме матча 25 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Оренбург" (1:0) при счёте 1:0 в штрафной площади гостей мяч попал в отставленную назад руку защитника Данилы Прохина. Главный рефери Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга не стал назначать пенальти даже после личного видеопросмотра, на который его позвал ВАР Виталий Мешков.
За несколько минут до этого эпизода Безбородов не назначил пенальти в ворота "Зенита" после контакта руки нападающего хозяев Ивана Сергеева в своей штрафной площади с головой защитника гостей Данилы Хотулёва.
Андрей Мостовой: в матче "Зенит" - "Оренбург" уже хотел пойти к 11-метровой отметке, был готов бить пенальти
Вингер "Зенита" Александр Мостовой прокомментировал момент с попаданием мяча в руку защитника "Оренбурга" Данилы Прохина в матче 25 тура РПЛ.
Фото: МатчПремьер