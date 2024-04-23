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Спартак Гогниев - о взаимоотношениях с Глушаковым: мне пришлось сделать вывод, что он - не со мной

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Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев рассказал о совместной работе с полузащитником Денисом Глушаковым.
Фото: РПЛ
- Ставил ли я Глушакова в пример в команде? Вначале - да. Он в футболе многое показал. Может, даже больше меня. Но это не говорит о том, что должно быть так, как он думает. Решения принимает тренер. Может, мы не сошлись, потому что он эту дверь поставил и говорил с позиции силы. И мне пришлось сделать вывод, что он - не со мной, – передаёт слова Гогниева Legalbet.

43-летний экс-главный тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев работал красно-чёрными с сентября 2022 года по апрель 2023 года. В 19 матчах во всех турнирах под его руководством "Химки" одержали 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

37-летний полузащитник армянского "Урарту" Денис Глушаков выступал за "Химки" с октября 2020 года по февраль 2023 года. Зимой 2023 года хавбек покинул команду вместе с большим количеством игроков основного состава осени 2022 года, которые разошлись в мнениях с главным тренером Спартаком Гогниевым.

Химки Денис Глушаков Спартак Гогниев
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