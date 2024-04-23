"Я бы не стал торопиться с выводами о том, что чемпионская гонка завершена и "Зенит" заберет титул. По игре с "Оренбургом" нельзя было сказать, что петербуржцы — чемпионы. Во втором тайме "Оренбург" их очень прилично возил. Так что пока я не вижу чемпионской игры у "Зенита", - сказал Колосков.
После 24-х сыгранных туров "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в активе петербуржцев 50 очков, что на четыре очка больше, чем у ближайшего преследователя "Краснодара". "Быки" располагаются на втором месте с 46-ю очками, до конца чемпионата осталось сыграть шесть матчей. В последней игре коллектив из Санкт-Петербурга добился скромной победы на своем поле над "Оренбургом" (1:0).
В предстоящем туре, который начнется 24 апреля, подопечные Сергея Семака сыграют в домашнем матче с "Рубином". По мнению бывшего игрока "Зенита" Владислава Радимова, интрига в чемпионской гонке еще остается, потому что у петербуржцев более сложный график в отличие от "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Колосков: не вижу чемпионской игры у "Зенита". "Оренбург" их очень прилично возил
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об игре "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"