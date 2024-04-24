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Аршавин: “Спартаку” нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом

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Член правления петербургский “Зенита” Андрей Аршавин ответил на вопросы о том, с какими игроками необходимо расстаться московскому “Спартаку”.
Фото: "Матч ТВ"
– Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют.

В нынешнем сезоне полузащитник красно-белых Виктор Мозес принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги. Он забил один гол. На счету Леона Классена четыре матча в чемпионате страны, где полузащитник не отметился результативными действиями. Опорник Кристофер Мартинс сыграл за “Спартак” в 21 матче РПЛ, забив три гола и сделав три ассиста.

Источник: “СЭ”

Андрей Аршавин Спартак Мартинс Перейра Виктор Мозес Леон Классен
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