– Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют.
В нынешнем сезоне полузащитник красно-белых Виктор Мозес принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги. Он забил один гол. На счету Леона Классена четыре матча в чемпионате страны, где полузащитник не отметился результативными действиями. Опорник Кристофер Мартинс сыграл за “Спартак” в 21 матче РПЛ, забив три гола и сделав три ассиста.
Источник: “СЭ”
Аршавин: “Спартаку” нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом
Член правления петербургский “Зенита” Андрей Аршавин ответил на вопросы о том, с какими игроками необходимо расстаться московскому “Спартаку”.
Фото: "Матч ТВ"