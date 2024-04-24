Руководство московского "Локомотива" приняло решение о поиске нападающего на замену 35-летнему форварду Артёму Дзюбе, сообщают СМИ.
По данным источника, в шорт-лист нападающих, рассматриваемых красно-зелёными, входят Вячеслав Грулёв ("Динамо"), Владислав Шитов ("Крылья Советов"), Егор Голенков ("Ростов"), Мирлинд Даку ("Рубин"), Дмитрий Воробьёв ("Оренбург"), Мохаммед Конате ("Ахмат"), Иван Тимошенко ("Родина") и Джонатан Окоронкво ("Арсенал").
Сообщается, что, помимо вариантов на российском рынке, изучаются также и европейские варианты, при этом возможно подписание сразу двух форвардов - отечественного и зарубежного.
35-летний нападающий Артём Дзюба в текущем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. В последний раз Дзюба отмечался результативным действием 3 декабря 2023 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Конате из "Ахмата", Голенков из "Ростова" и Грулёв из "Динамо" - в шорт-листе на замену Дзюбе в "Локо"
По данным СМИ, руководство "Локомотива" приняло окончательное решение расстаться с нападающим Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"