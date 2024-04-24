"Если брать нынешний чемпионат, то у него были яркие матчи и были не очень. Это абсолютно нормально в силу возраста. Очень хорошо, что у Игоря есть желание и физическое здоровье продолжать играть и радовать болельщиков. Возможно, скоро этой возможности не будет", - заявил Габулов в интервью "Чемпионату".
Игорь Акинфеев выступает в составе ЦСКА с 2003-го года. За это время голкипер провел в воротах "армейцев" 760 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне на счету 38-летнего вратаря 20 матчей за ЦСКА в РПЛ и еще по одному - в Кубке и Суперкубке России. Контракт Акинфеева с ЦСКА подходит к концу летом 2024-го года.
После 24-х туров текущего сезона ЦСКА занимает в турнирной таблице 6-е место. В активе "армейцев" 37 очков. От московского "Динамо", которое идет на 3-м месте, "армейцев" отделяют 4 очка. В рамках перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА встретится с московским "Спартаком".
Габулов: хорошо, что у Акинфеева есть желание радовать болельщиков ЦСКА. Скоро этой возможности может не быть
Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов оценил выступления голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт РПЛ