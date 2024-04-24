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Спортдир "Родины" Зинин: пока о потенциальном переходе Тимошенко в "Локомотив" сказать нечего

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Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин ответил на слухи о переходе форварда команды Ивана Тимошенко в московский "Локомотив".
Фото: официальный сайт "Родины"
"Мне пока нечего сказать о потенциальном переходе Тимошенко в "Локомотив". Было бы предложение - можно было бы обсудить и давать комментарии. А сейчас это больше домыслы журналистов. Тимошенко - достойный и сильный нападающий, интерес к нему есть от многих клубов РПЛ", - заявил Зинин.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" занимается поисками центрального нападающего на замену форварду Артему Дзюбе, который может покинуть команду летом из-за истекающего в конце сезона контракта. В качестве одного из вариантов для усиления атаки "железнодорожников" называется нападающий "Родины" Иван Тимошенко.

В текущем сезоне 24-х летний форвард отметился 13-ю голами и 1-й голевой передачей в 25-ти матчах Первой лиги в составе "Родины". Еще один мяч на счету Тимошенко в Кубке России. Контракт нападающего с "Родиной" истекает летом 2024-го годк.

Источник: "Чемпионат"

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