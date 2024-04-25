"Понятно, почему "Краснодар" не так давно списали со счетов — потому что потенциально "Зенит" сильнее любой нашей команды. Вероятность того, что "Зенит" всё-таки сохранит за собой первое место, выше, чем [шансы] любой команды их обойти. При этом у "Краснодара" есть шансы на чемпионство, но про другие команды в этом смысле говорить уже не приходится. Конечно, "Зенит" ещё может оступиться, потому что это спорт. А там, где играют ногами, а не руками, случайностей всегда больше", - сказал Гаджиев.
В перенесенном 21-м туре РПЛ казанский "Рубин" неожиданно переиграл "Зенит" на поле стадиона "Газпром Арена" со счетом 0:2. После поражения "сине-бело-голубые" потеряли четырехочковый отрыв от ближайшего преследователя "Краснодара", сейчас команды в турнирной таблице разделяет один балл. Петербуржцы занимают первое место с 50-ю очками, а "быки" расположились на втором месте с 49-ю, на третьей строчке идет московское "Динамо" с 44-мя набранными очками. В следующем 26-м туре "Зенит" сыграет с "Динамо", а "Краснодар" отправиться в гости в Самару, где встретиться с "Крыльями Советов".
Источник: Legalbet
Гаджиев: "Зенит" ещё может оступиться, у "Краснодара" есть шансы на чемпионство
Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о шансах "Краснодара" на победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РИА Новости