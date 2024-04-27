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Игрок "Спартака" Медина: со Слишковичем хорошие отношения. Мы упорно работаем

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Защитник "Спартака" Хесус Медина рассказал о взаимоотношениях игроков с врио главного тренера Владимиром Слишковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"Со Слишковичем хорошие отношения. Мы упорно работаем всей командой. Когда меняется тренер, немного сложно. Но мы упорно работаем", - рассказал Медина.

Владимира Слишковича назначили временно исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после отставки Гильермо Абаскаля. Босниец входил в тренерский штаб испанского футболиста. Под его руководством "красно-белые" сыграли три матча: ничья с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (0:0), крупная победа в гостях над "Ростовом" Валерия Карпина (1:5), ничья в недавно прошедшем московском дерби с ЦСКА (0:0).
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" находится на шестом месте, набрав за 25 сыгранных матчей 50 очков. В следующем 26-м туре, который начнется 28 апреля, Слишковича ждет еще одно испытание, в гости к "Спартаку" приедет "Локомотив".

Источник: "Чемпионат"

Спартак Хесус Медина Владимир Слишкович
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