– “Спартак” не имеет право постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало.
Сейчас исполняет обязанности главного тренера московского “Спартака” Владимир Слишкович. Предыдущим наставником красно-белых является Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен из российского клуба в середине апреля.
Напомним, в настоящее время московский “Спартак” располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. За 25 матчей красно-белые набрали 39 баллов.
Источник: “RT на русском”
Семин – о новом тренере красно-белых: было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца
Известный российский специалист Юрий Семин ответил на вопрос о том, кто должен возглавить московский “Спартак”.
Фото: ФК "Спартак"