– Будущее Конате? Сейчас все его мысли об “Ахмате”. Он хочет помочь команде. С другими клубами мы не общались. Интерес к нему всегда был и остается.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании форварда грозненского “Ахмата” Конате заинтересованы московские “Динамо” и “Локомотив”.
Напомним, действующее трудовое соглашение Мохамеда с клубом из Чеченской Республики рассчитано до лета текущего года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего “Ахмата” в 2,5 млн евро.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Конате: интерес к Мохамеду есть, но пока он сосредоточен на “Ахмате”
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда “Ахмата” Мохамеда Конате, высказался о будущем клиента.
Фото: ФК "Ахмат"