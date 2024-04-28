"В начале 2000-х, когда в российском футболе не было больших денег, а все футболисты уезжали, надо было кого-то настраивать. Сейчас профессионалов вообще не надо настраивать — они за такие деньги сами должны настраиваться. Если их ещё настраивать… Может, в туалет ещё отвести? Когда я читаю, что игроки не настроились, то это вызывает смех", — сказал Кобелев.
Сегодня, 28 апреля "Динамо" примет на своем поле "Зенит", встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. После 25 туров "сине-бело-голубые" набрали 50 очков и идут на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Динамо" располагается на третьей строчке с 44-мя баллами в активе, в случае поражения "Зенит" может потерять лидерство в чемпионате. Идущий на втором месте "Краснодар" отстает от первого места на одно очко и сыграет в 26-м туре с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: "Чемпионат"
Кобелев - о настрое игроков: профессионалов вообще не надо настраивать. Может, в туалет ещё отвести?
Бывший игрок "Зенита" и экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о настрое футболистов перед матчем 26-го тура РПЛ между динамовцами и петербуржцами.
Фото: "Чемпионат"