"Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет – решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована. Почему не получилось осуществить это в нынешнем сезоне? По техническим причинам", - сказал Алаев.
Накануне руководство "Факела" решило расстаться с 65-летним специалистов Сергеем Ташуевым. По официальной информации и как сам заявлял Таушев, его уход связан с "семейными обстоятельствами". При этом почти сразу же после увольнения тренер заявил, что решил проблемы и готов продолжать работать, если поступит интересное предложение.
Источник: "РБ Спорт"
Президент РПЛ Алаев выступил за то, чтобы тренеры могли возглавлять не более двух клубов за сезон
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев предложил, чтобы тренеры могли возглавлять не более два клуба за один сезон.
Фото: РФС