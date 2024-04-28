"Я думаю, что в этой игре обе команды будут играть на победу, потому что "Динамо" после неудач пришло в себя и "Зенит", глядя в турнирную таблицу, вряд ли устроит ничья. Все прекрасно понимают, что "Динамо" — это команда, которая, если всё удачно сложится с "Зенитом", включится в чемпионскую гонку", - сказал Радченко.
Сегодня, 28 апреля московское "Динамо" примет на своем поле "Зенит", стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Петербуржцы лидируют в российском чемпионате, заработав за 25 игр 50 очков, динамовцы располагаются на третьей строчке с 44-мя набранными баллами. На второй позиции идет "Краснодар" и отстает от лидера на одно очко. В первой половине чемпионата "бело-голубые" нанесли поражение в гостях у "Зенита" (2:3). Отметим, что "Динамо" не может добиться домашней победы над гостями из Санкт-Петербурга с августа 2020 года.
Источник: "Чемпионат"
Радченко: если "Динамо" удачно сыграет с "Зенитом", то включится в чемпионскую гонку
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о чемпионской гонке перед матчем "Динамо" и "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"