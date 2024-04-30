"Налог на легионеров? Если клубы поддержат, то, может быть, вернёмся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь", - сказал Дюков.
В 2015 году РФС вводил налоги на легионеров, в 2016-м его отменили. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее заявлял о возможности возобновить обсуждение по поводу ведения этой практики снова, уточнив, что вряд ли клубы поддержат эту идею. В соответствии с регламентом РПЛ команда может внести в заявку на сезон не больше 13 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. На поле одновременно не может находится больше восьми легионеров.
Источник: "РБ Спорт"
Дюков: налог на легионеров? Может быть, вернёмся к рассмотрению вопроса, но я сомневаюсь
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил возможность введения налога на легионеров в РПЛ.
Фото: РФС