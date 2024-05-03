- Если мы выиграем Кубок и оставшиеся матчи в чемпионате, можно будет назвать сезон успешным. Можем оказаться вне тройки, но мы хотим выиграть трофей, - передаёт слова Литвинова "Чемпионат".
Московский "Спартак" за 4 тура до финиша сезона Российской премьер-лиги находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 42 очками в 26 матчах, отставание от замыкающего топ-3 "Динамо" составляет 5 очков. В Кубке России красно-белые пробились в финал нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где сыграют с калининградской "Балтикой".
Литвинов рассказал, в каком случае текущий сезон можно будет назвать успешным для "Спартака"
Защитник "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы текущий сезон можно было считать успешным для красно-белых.
Фото: РПЛ