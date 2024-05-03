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Литвинов рассказал, в каком случае текущий сезон можно будет назвать успешным для "Спартака"

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Защитник "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы текущий сезон можно было считать успешным для красно-белых.
Фото: РПЛ
- Если мы выиграем Кубок и оставшиеся матчи в чемпионате, можно будет назвать сезон успешным. Можем оказаться вне тройки, но мы хотим выиграть трофей, - передаёт слова Литвинова "Чемпионат".

Московский "Спартак" за 4 тура до финиша сезона Российской премьер-лиги находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 42 очками в 26 матчах, отставание от замыкающего топ-3 "Динамо" составляет 5 очков. В Кубке России красно-белые пробились в финал нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где сыграют с калининградской "Балтикой".

Спартак Руслан Литвинов
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