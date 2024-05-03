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Мостовой: думаю, "Зенит" пройдет ЦСКА в Кубке России

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что петербургский "Зенит" одержит победу над ЦСКА в ответном матче Кубка России.
Фото: РФС
"Нужно задавать вопросы тренерскому штабу, почему клуб снова не может удержать победный счет. Мы увидели простой угловой, никто не набегает, и проигрыш в борьбе. Тороп сыграл не очень уверенно, хотя мог крикнуть, но он молодой и неопытный парень. Из этого и складывается футбол. Думаю, "Зенит" пройдет ЦСКА", - цитирует Мостового Metaratings.

Вчера, 2-го мая, московский ЦСКА сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Забитыми мячами отличились: Антон Заболотный и Александр Ерохин. Команды проведут ответную встречу 15-го мая в Петербурге. Победитель пройдет в Суперфинал турнира, где ему предстоит сыграть с победителем пары "Спартак" - "Балтика". Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка России.

После 26-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, московский ЦСКА занимает восьмую строчку с 38-ю очками в своем активе.

Кубок России Александр Мостовой Зенит ЦСКА
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