Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
0 - 1 0 1
Монпелье1 тайм
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат

Аленичев - о "Зените": бразильцы - не те, которые были раньше, не играют на максимуме

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Енисей"
"Со стороны видно, что бразильцы - не те, которые были раньше, не играют на максимуме. Может быть, пресытились победами после пять чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами", - цитирует Аленичева "СЭ".

После 26-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, "Краснодар", располагающийся на второй строчке, имеет такое же количество очков. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на три очка. Напомним, что вчера, 2-го мая, команда Сергея Семака сыграла вничью с московским ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1. Команды проведут ответную встречу 15-го мая в Петербурге. Победитель сыграет в Суперфинале с победителем пары "Балтика" - "Спартак".

Зенит Дмитрий Аленичев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится