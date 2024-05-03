"Со стороны видно, что бразильцы - не те, которые были раньше, не играют на максимуме. Может быть, пресытились победами после пять чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами", - цитирует Аленичева "СЭ".
После 26-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, "Краснодар", располагающийся на второй строчке, имеет такое же количество очков. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на три очка. Напомним, что вчера, 2-го мая, команда Сергея Семака сыграла вничью с московским ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1. Команды проведут ответную встречу 15-го мая в Петербурге. Победитель сыграет в Суперфинале с победителем пары "Балтика" - "Спартак".
Аленичев - о "Зените": бразильцы - не те, которые были раньше, не играют на максимуме
Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Енисей"