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Даев: Игнашевич может стать новым главным тренером ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Вячеслав Даев назвал наставника "Балтики" Сергея Игнашевича одним из главных претендентов на роль главного тренера "армейцев".
Фото: "Матч ТВ"
"Конечно, Игнашевич может стать главным тренером ЦСКА. Он показывал хорошие результаты с "Торпедо", вывел "Балтику" в РПЛ. Сейчас калининградцы достойно играют. Не вижу каких-то проблем в его приглашении в стан армейцев. Бывает, что некоторые тренеры воспринимаются клубом, как персона нон грата. Только это может помешать Игнашевичу стать главным тренером ЦСКА", - заявил Даев.

Сергей Игнашевич возглавляет калининградскую "Балтику" с октября 2021-го года. До этого специалист тренировал московское "Торпедо". В текущем сезоне на счету "Балтики" 26 очков в 27-ми играх. Команда располагается в зоне вылета на 15-м месте за три тура до конца чемпионата.

В сезоне 2018/19 Сергей Игнашевич работал в качестве ассистента тренера Андрея Аксенова во второй команде ЦСКА. Также экс-защитник сборной России был главой молодежного департамента "армейцев".

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Игнашевич Балтика ЦСКА Вячеслав Даев
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