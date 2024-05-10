- "Спартак" - это не сильная команда, но и "Краснодар" тоже не очень хорошо смотрится. Я верю в победу "Зенита" над ЦСКА, потому что москвичи тоже слабо выступают. У "Зенита" бывают потери очков, но не так часто, - передаёт слова Смородской Metaratings.ru.
11 мая в рамках 28 тура Российской премьер-лиги в Москве состоится матч "Спартак" - "Краснодар", в тот же день "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.
Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко в 27 матчах, "быки" занимают вторую строчку с 50 очками, столько же в активе московского "Динамо", которое также 11 мая проведёт выездной матч с калининградской "Балтикой".
Смородская: "Спартак" - не сильная команда, но и "Краснодар" не очень хорошо смотрится. Верю в победу "Зенита" над ЦСКА
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящих матчей 28 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"