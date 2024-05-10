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Лунёв отреагировал на вопрос о своей дальнейшей карьере и возвращении в РПЛ

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Голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунёв ответил на вопрос о своих карьерных планах.
Фото: Getty Images
- Сейчас у меня всё хорошо. Работаем, потихоньку готовимся к финалу Кубка Азербайджана. Есть ли понимание, что будет дальше после завершения контракта с "Карабахом"? Всему своё время. Есть ли желание вернуться в РПЛ? Опять же, всему своё время, - приводит слова Лунёва "Чемпионат".

32-летний российский вратарь Андрей Лунёв выступает за азербайджанский "Карабах" из Агдама с августа 2023 года. Действующий контракт голкипера с клубом истекает в июне 2024 года, ранее агент Лунёва Антон Смирнов заявлял, что игрок рассмотрит вариант смены клуба летом 2024 года, если сохранится текущее отношение к нему со стороны руководства.

В 32 сыгранных матчах сезона во всех турнирах Лунёв пропустил 40 голов, 10 матчей завершив без пропущенных мячей.

Карабах Андрей Лунев Российские трансферы
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