- Сейчас у меня всё хорошо. Работаем, потихоньку готовимся к финалу Кубка Азербайджана. Есть ли понимание, что будет дальше после завершения контракта с "Карабахом"? Всему своё время. Есть ли желание вернуться в РПЛ? Опять же, всему своё время, - приводит слова Лунёва "Чемпионат".
32-летний российский вратарь Андрей Лунёв выступает за азербайджанский "Карабах" из Агдама с августа 2023 года. Действующий контракт голкипера с клубом истекает в июне 2024 года, ранее агент Лунёва Антон Смирнов заявлял, что игрок рассмотрит вариант смены клуба летом 2024 года, если сохранится текущее отношение к нему со стороны руководства.
В 32 сыгранных матчах сезона во всех турнирах Лунёв пропустил 40 голов, 10 матчей завершив без пропущенных мячей.
Лунёв отреагировал на вопрос о своей дальнейшей карьере и возвращении в РПЛ
Голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунёв ответил на вопрос о своих карьерных планах.
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