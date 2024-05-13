Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
19:30
УдинезеНе начат
Фиорентина
21:45
МонцаНе начат

Ловчев: про Пеле, Аленичева слышал, про Зарему ничего не слышал. Она выходит на первый план. С какой стати?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок и ветеран "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике Зарему Салихову, когда она была членом совета директоров московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
Евгений Ловчев начал критиковать бывшее руководство "красно-белых" при Леониде Федуне за частую смену тренеров. Порция критики досталась и Зареме Салиховой.

"Дальше начала командовать Зарема. Фамилии Пеле, (Дмитрия) Аленичева и так далее я слышал, про Зарему ничего не слышал. И тут она выходит на первый план. С какой стати? Кто она в футболе?" – заявил Ловчев.

Напомним, в мае 201 года Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, вошла в состав совета директоров "Спартака", где она возглавляла комитет по аудиту и вознаграждениям. Но позже Зарема Салихова вышла из совета директоров.

Источник: РИА Новости

Евгений Ловчев Зарема Салихова Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится