Евгений Ловчев начал критиковать бывшее руководство "красно-белых" при Леониде Федуне за частую смену тренеров. Порция критики досталась и Зареме Салиховой.
"Дальше начала командовать Зарема. Фамилии Пеле, (Дмитрия) Аленичева и так далее я слышал, про Зарему ничего не слышал. И тут она выходит на первый план. С какой стати? Кто она в футболе?" – заявил Ловчев.
Напомним, в мае 201 года Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, вошла в состав совета директоров "Спартака", где она возглавляла комитет по аудиту и вознаграждениям. Но позже Зарема Салихова вышла из совета директоров.
Источник: РИА Новости
Ловчев: про Пеле, Аленичева слышал, про Зарему ничего не слышал. Она выходит на первый план. С какой стати?
Бывший игрок и ветеран "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике Зарему Салихову, когда она была членом совета директоров московского клуба.
Фото: "Чемпионат"