- Что касается Тюкавина в "Атлетико", то надо задать вопрос тому, кто написал эту новость. Такое ощущение, что вся страна продаёт игрока. Если бы это я сказал, то прокомментировал, а это какие-то слухи. Не могу назвать это бредом, но слухи комментировать не буду, - передаёт слова Сафонова "Чемпионат".
Ранее в футбольном инфопространстве появились сведения о предметном интересе к 21-летнему нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину со стороны мадридского "Атлетико", в который, как сообщалось, игрок якобы может перейти уже летом 2024 года.
В текущем сезоне воспитанник клубной академии бело-голубых провёл за них 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и выполнил 10 результативных передач.
Агент Тюкавина - о возможном переходе в "Атлетико": ощущение, что вся страна продаёт игрока
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в мадридский "Атлетико".
Фото: ФК "Динамо"