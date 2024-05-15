"Думаю, что "Зенит" поступает правильно, подписывая новое соглашение с Семаком. Он доказал свою профпригодность. Не знаю, нужно ли подписывать контракт на пять лет. Здесь нужно смотреть, как будут развиваться события. Но, наверное, надо сохранять Семака еще на два-три года", - цитирует Тукманова "Матч ТВ".
Сегодня, 15-го мая, петербургский "Зенит" сыграет с московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России на "Газпром Арене", победитель встречи сыграет с калининградской "Балтикой" в Суперфинале турнира. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от подопечных Марцела Лички на три очка. Ранее председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина заявила, что клуб продлит контракт с главным тренером на пять лет.
Тукманов: надо сохранять Семака еще на два-три года
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов о решении "Зенита" продлить контракт с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"