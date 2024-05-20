"Вас уволили, по сути, через СМС. Не странно? Не знаю. Может, нормально. Может, нет. Может, некоторые люди не захотели смотреть в глаза. Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Шишкарёву. Пытался ему позвонить, он даже ответил, но сообщил, что на форуме и не может разговаривать", - сказал Зырянов.
Напомним, Константин Зырянов в возрасте 29 лет перешел из московского "Торпедо" в "Зенит". В составе петербуржского клуба Константин стали чемпионом страны, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. После окончания карьеры футболиста стал тренером, долгое время работал в "Зените-2" и молодежной команде. В 2022 году стал главным тренером "Черноморца" из Новороссийска, Зырянов вывел команду из второй лиги в первую. В конце 2023 года клуб решил не продлевать трудовые отношения с тренером.
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Зырянов - об увольнении из "Черноморца" через СМС: может, некоторые люди не захотели смотреть в глаза
Бывший главный тренер новороссийского "Черноморца" Константин Зырянов рассказал, что его уволили из клуба по СМС-сообщению.
Фото: ФК "Черноморец"