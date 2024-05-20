"Если мысль о том, что в Краснодаре достаточно ничьей, будет сидеть в голове у динамовцев, возможны неприятности. Тренерский штаб должен выбить ее из голов футболистов. Потому что здесь должен быть один настрой: как у "Динамо" был в матче с "Крыльями Советов" в Москве, где видно было с первых минут, что глаза горели, было огромное желание победить", - сказал Кирьяков.
В заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги решится вопрос, какая из команд станет чемпионом. На данный момент лидером в турнирной таблице является московское "Динамо", у которого 56 очков, москвичей преследует "Зенит" с 54-мя набранными очками, у "Краснодара" 53 балла и третье место. В решающей игре динамовцы отправятся в Краснодар, где проведут матч с "быками", а петербуржцев ждет домашняя игра с "Ростовом" Валерия Карпина.
Если "Динамо" сыграет в ничью с "Краснодаром", а "Зенит" возьмет три очка в матче с ростовчанами, то команды сравняются по очкам. Согласно регламенту РПЛ, при равенстве очков чемпион определяется по результатам личных встреч. В текущем розыгрыше чемпионата России "Динамо" обыграло "сине-бело-голубых" и дома, и в гостях.
Источник: "РБ Спорт"
Кирьяков: тренерский штаб "Динамо" должен выбить из головы игроков мысль о ничьей с "Краснодаром"
Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от последнего в сезоне матча "бело-голубых" с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"