"Говорят, что раз Семак - пятикратный чемпион России, значит, сильный тренер. Но он, по сути, только с "Уфой" работал и в "Зените". Мне не нравится, что "Зенит" покупает много перспективных российских футболистов, а потом держит их на лавке. Если у тебя в команде выступает девять иностранцев – ты обязан их ставить, иначе спросят, зачем ты их покупал. Это не приносит пользы отечественному футболу. Мне бы не хотелось, чтобы "Зенит" выглядел, как вредитель российского футбола", - заявил Наумов.
Санкт-петербургский "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России за тур до конца сезона. Отставание от московского "Динамо", которое возглавляет чемпионскую гонку, составляет два очка. На победу в турнире по-прежнему претендуют "Зенит", а также "Краснодар" с "Динамо", которые в заключительном туре сыграют друг против друга.
Подопечные Сергея Семака защитят чемпионский титул, если победят в 30-м туре в матче с "Ростовом", а "Краснодар" наберет 3 очка с "Динамо". На матч 29-го тура РПЛ против "Ахмата" (5:1) "Зенит" вышел с 9-ю иностранными футболистами в стартовом составе. Единственными россиянами в основе "сине-бело-голубых" были форвард Иван Сергеев и вратарь Денис Адамов.
Источник: "Евро-футбол"
Наумов: мне бы не хотелось, чтобы "Зенит" выглядел, как вредитель российского футбола
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о большом количестве иностранцев в "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"