"Подумаем, куда нам спешить. Есть определенные вещи, предложения, мы их анализируем. Парень принимает решения. Впереди отпуск, заявочная кампания до конца лета. Никакой спешки", - цитирует Шпинёва "Матч ТВ".
В 29-м туре РПЛ московский "Спартак" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" со счётом 3:1 - этот матч стал последним для Георгия Джикии на "Лукойл Арене", ранее стало известно, что защитник покинет клуб по окончании сезона.
Георгий Джикия провёл за "красно-белых" 215 матчей и записал на свой счёт пять забитых мячей и одиннадцать результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в пять миллионов евро.
Агент - о будущем Джикии: подумаем, куда нам спешить
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"