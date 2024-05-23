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Источник: защитник "Сочи" Дркушич может перейти в "Краснодар"

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич может перейти в "Краснодар".
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, "Краснодар" летом хочет усилить позицию центрального защитника - игрок "Сочи" Ваня Дркушич входит в шорт-лист южан.

В текущем сезоне словенец провёл 23 матча за "Сочи" и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в три миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Напомним, что после 29-ти сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 23 очка. Южане лишились математических шансов на сохранение прописки в РПЛ.

Источник: "РБ Спорт".

Сочи Ваня Дркушич Краснодар
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