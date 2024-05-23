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В сборной Сирии рассказали, когда будут готовы сыграть с национальной командой России

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Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал, когда матч с Россией будет возможен.
Фото: сборная России по футболу
"В июне у нас уже запланированы матчи: 6 июня сборная Сирии играет с Северной Кореей, 11 июня - с Японией. В дальнейшем мы бы могли сыграть с Россией", - цитирует Амири Sport24.

Напомним, что сборная России провела товарищескую встречу с Сербией 21-го марта на домашнем стадионе московского "Динамо" и одержала победу со счётом 4:0. Национальная команда должна была провести ещё один матч с Парагваем, но он был отменён из-за событий, которые произошли в "Крокус Сити Холле".

7-го июня сборная России проведёт матч с Белоруссией в Минске, ранее национальная команда уже опубликовала расширенную заявку на июньские сборы.

Сборная России сборная Сирии
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