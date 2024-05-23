- С одной стороны, мне бы хотелось, чтобы чемпионом стало "Динамо", а с другой - мне жалко Галицкого, который создал всю инфраструктуру в "Краснодаре". За то, что он сделал, Галицкий заслуживает чемпионского звания России. Он и тренера взял, который ему "смотрит в рот". По существу, будет руководить не Мусаев, а Галицкий. Так что если "Краснодар" выиграет, то это будет победа Галицкого, а никак не Мусаева, - цитирует Заварзина Vprognoze.ru.
В рамках 30 тура Российской премьер-лиги на "Краснодар Арене" встретятся "Краснодар" и московское "Динамо". Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за чемпионское звание, чёрно-зелёные набрали 53 очка в 29 матчах, занимают в турнирной таблице третью строчку и отстают на 3 очка от бело-голубых.
В марте 2024 года владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заменил главного тренера - место возглавлявшего "быков" с января 2023 года серба Владимира Ивича занял ранее работавший с командой с апреля 2018 года по апрель 2021 года Мурад Мусаев.
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Заварзин: Галицкий заслуживает чемпионского звания. Если "Краснодар" выиграет, это будет его победа, а не Мусаева
Экс-генеральный директор московского "Динамо" Юрий Заварзин высказал мнение о деятельности владельца "Краснодара" Сергея Галицкого.
Фото: ФК "Краснодар"