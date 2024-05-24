"Чем условный Пиняев или Глушенков уступают Бителло? Я вот, например, считаю, что наш Глушенков сильнее намного, они как раз приблизительно на одной позиции играют. У "Динамо" была такая же возможность взять Глушенкова, как у "Локомотива", – сказал Широков.
Максим Глушенков в этом сезоне сделал 15 голевых передач за "Локомотив" и является лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги с отрывом от второго места на шесть результативных пасов. По этому показателю Глушенков почти сравнялся с экс-нападающим "Зенита" Халком, который записал на свой счет 16 пасов. Игрок "железнодорожников" вошел в десятку номинантов на звание лучшего игрока сезона.
Бразильский легионер "Динамо" Бителло принял участие в 22 играх чемпионата России, забил семь голов и один раз ассистировал партнёрам по команде. Динамовцы идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 56 очками, "Локомотив" расположился на четвертой строчке с 50-ю набранными баллами.
Источник: Metaratings
Широков: чем Глушенков уступает Бителло? Я считаю, что наш сильнее намного
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков сравнил российского игрока "Локомотива" Максима Глушенкова с легионером "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Локомотив"