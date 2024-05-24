"Он не готов к Европе, что бы ни говорили его кураторы. Есть огромный потенциал у него, но для начала надо немного возмужать. Как минимум год он должен здесь провести. Давайте по-честному. Он играет в основном составе, по сути, только полгода. Если первые полгода он был игроком ротации, то стабильно выходить на поле он стал только с весны. Мне кажется, что этого маловато", - сказал Широков.
По информации СМИ, форвардом "Динамо" интересуются мадридский "Атлетико" и лиссабонская "Бенфика". В текущем сезоне Тюкавин забил 16 голов во всех турнирах, 15 из которых он записал на свой счет в матчах Российской Премьер-Лиги. Молодого нападающего включили в список из десяти футболистов-претендентов на звание лучшего игрока сезона, Константин также номинирован на награду лучшего нападающего сезона. В гонке бомбардиров динамовец идет на втором месте, уступая шесть голов лидеру колумбийцу Матео Кассьерре из "Зенита". На счету Тюкавина также девять голевых передач - это второй результат в лиге после другого российского игрока Максима Глушенкова (15 пасов).
Тюкавин вместе с "Динамо" может стать чемпионом России, за одн тур до финиша команда идет на первом месте с 56-ю очками, "Зенит" и "Краснодар" набрали 54 и 53 балла соответственно. Чтобы завоевать первый за 48 лет чемпионский титул "бело-голубым" достаточно будет добиться ничьи. В заключительном решающем 30-м туре "Динамо" столкнется с "Краснодаром" в гостях, а "Зенит" примет на своем поле "Ростов". Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 25 мая и начнутся в одно и то же время - в 16:30 по мск.
Источник: Metaratings
Широков: Тюкавин не готов к Европе. Есть огромный потенциал, но сначала надо немного возмужать
Бывший игрок сборной России и "Зенита" Роман Широков оценил, нужно ли 21-летний нападающий "Динамо" Константин Тюкавин уезжать в Европу в этом году.
Фото: ФК "Динамо"