- Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. "Ростов" может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что, если они не уступят, о "Ростове" будут говорить очень-очень долго. Но такой исход маловероятен. Наверняка для "Ростова" приготовил поощрительные премии "Краснодар". В этом ничего криминального нет, - цитирует Аленичева "Чемпионат".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в рамках 30 тура Российской премьер-лиги сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". Жёлто-синие набрали 43 очка в 29 матчах, занимают седьмое место в турнирной таблице и могут как подняться на шестую строчку, так и опуститься вплоть до девятой.
Матч "Зенит" - "Ростов" является определяющим с точки зрения чемпионских шансов "Краснодара" - чёрно-зелёные могут стать чемпионами только в случае собственной победы при условии, что "Ростов" отберёт у "Зенита" очки.
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"Наверняка "Краснодар" приготовил премии, в этом криминала нет". Аленичев - о мотивации "Ростова" в игре с "Зенитом"
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказал мнение о том, в чём может быть мотивация "Ростова" в выездном матче 30 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"