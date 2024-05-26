"Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь", - сказал Скопинцев.
Чемпионская гонка в РПЛ длилась вплоть до последнего 30-го тура. Перед ним московское "Динамо" занимало лидирующую позицию с 56 очками, команде было достаточно ничьей, чтобы завоевать золотые медали, которые клуб не видел уже 48 лет. Но в Краснодаре подопечные Марцела Лички потерпели поражение со счетом 1:0, "бело-голубые" дважды попадали в каркас ворот, но так и не смогли забить чемпионский гол. У "Зенита" перед 30-м туром было 54 набранных балла, петербуржцы на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге одержали волевую победу над "Ростовом" (2:1) и после финального свистка праздновали шестое кряду и десятое в истории чемпионство.
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Динамо" Скопинцев - об упущенном чемпионстве: обидно за фанатов, столько лет ждали и такой путь проделали
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев прокомментировал упущенное чемпионство в решающем матче с "Краснодаром" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"