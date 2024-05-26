"Горечь и обида, но это же спорт. Надо уважать друг друга, на что наиграли, то и заслужили. Надо терпеть, работать и верить в лучшее", - сказал Макаров.
В заключительном 30-м туре решалась судьба чемпионского титула. Московское "Динамо" играло в гостях против "Краснодара", для чемпионство достаточно было ничьи, но "бело-голубые" потерпели поражение. По ходу матча динамовцы дважды попадали в штангу, но так и не смогли забить, встреча завершилась со счетом 1:0. Осечкой воспользовался "Зенит", который при своих болельщиках одержал волевую победу над "Ростовом" благодаря пенальти и голу бразильского нападающего Артура в концовке игры. Команда Сергея Семака взяла свое шестое чемпионство подряд и десятое в истории клуба. Примечательно, что очередная победа в РПЛ пришлась на день 99-летия образования клуба.
В завершившимся сезоне коллектив из Санкт-Петербурга установил своеобразный антирекорд, завоевав золотые медали с наименьшим количеством набранных очков - 57. В 2006 году ЦСК удалось стать чемпионами России, набрав 58 баллов. На втором месте оказался "Краснодар", который набрал 56 очков, "Динамо" в итоге заняло третье место.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Динамо" Макаров: надо уважать друг друга, на что наиграли, то и заслужили
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров прокомментировал упущенное чемпионство в матче с "Краснодаром" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"