По информации источника, сделка близка к завершению, сумма трансфера может составить 5 миллионов евро. На такую же стоимость футболиста оценивает портал Transfermarkt. Ожидается, что Волков подпишет трехлетний контракт с петербуржским клубом.
Сергей Волков является воспитанником "Краснодара", в текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах и сделал три голевые передачи.
Отметим, что из "Краснодара" может уйти основной вратарь Матвей Сафонов, в услугах 25-летнего игрок заинтересован "ПСЖ". По данным источника, парижане находятся на финальной стадии переговоров.
Источник: "РБ Спорт"
"Зенит" близок к переходу крайнего защитника "Краснодара" Волкова
"Краснодар" и "Зенит" близки к договоренности по переходу крайнего защитника "быков" Сергея Волкова.
Фото: ФК "Краснодар"