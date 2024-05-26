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"Зенит" близок к переходу крайнего защитника "Краснодара" Волкова

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"Краснодар" и "Зенит" близки к договоренности по переходу крайнего защитника "быков" Сергея Волкова.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, сделка близка к завершению, сумма трансфера может составить 5 миллионов евро. На такую же стоимость футболиста оценивает портал Transfermarkt. Ожидается, что Волков подпишет трехлетний контракт с петербуржским клубом.

Сергей Волков является воспитанником "Краснодара", в текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

Отметим, что из "Краснодара" может уйти основной вратарь Матвей Сафонов, в услугах 25-летнего игрок заинтересован "ПСЖ". По данным источника, парижане находятся на финальной стадии переговоров.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Волков Зенит Краснодар
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