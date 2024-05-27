"Наверное, "Локомотив" сыграл не лучшим образом. У них хороший состав и подбор игроков. У "Спартака" тоже было все как-то не стабильно", - цитирует Жиркова "СЭ".
В сезоне-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в итоговой турнирной таблице и набрал 50 очков, а столичный "Локомотив" опередил "красно-белых" на три очка и расположился на одну строчку выше. Напомним, что чемпионом РПЛ стал петербургский "Зенит" - команда Сергея Семака завоевала чемпионский титул в шестой раз кряду. Стыковые матчи состоятся 29 мая и 1 июня - за право участия в следующем сезоне РПЛ сыграют "Урал" - "Акрон" и "Пари НН" - "Арсенал Тула".
Жирков назвал "Спартак" и "Локомотив" главными разочарованиями сезона в РПЛ
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о главных разочарованиях сезона в РПЛ.
Фото: сборная России по футболу